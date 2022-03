William Hurt: l’attore premio Oscar è morto a 71 anni

E’ scomparso nella giornata di ieri a 71 anni il Premio Oscar William Hurt, attore dalla lunga carriera teatrale e cinematografica, la quale ha raggiunto il suo apice durante gli anni’ 80. E’ stato interprete di molti film apprezzati dalla critica e dal pubblico tra cui: “Gorky Park”; “Dentro la notizia”; “Figlio di un dio minore”; “La morte paga il doppio”; “Brivido Caldo” o la commedia “Il Grande Freddo”.

Nato il 20 Marzo 1950 (avrebbe compiuto 72 anni questa domenica),William Hurt è stato da sempre affasciato dal mondo dello spettacolo e della recitazione. Frequenta la Julliard, una delle accademie di recitazione più prestigiose al mondo, per poi iniziare una proficua e soddisfacente carriera teatrale.

Il debutto sul grande schermo avviene nel 1980 con il film “Stati di allucinazione” di Ken Russell, che ebbe un successo strepitoso e lanciò William Hurt nel mondo del cinema hollywoodiano. Degli anni ’80, alcune delle sue pellicole di successo si ricordano titoli quali: “Il grande freddo”; “Turista per caso”; “Uno scomodo testimone” e “Ti amerò fino ad ammazzarti”. La vittoria agli Oscar arriva nel 1986 per il film “Il bacio della donna ragno“.

Nel corso degli anni ’90 e per tutto il ’00, William Hurt collabora con alcuni dei più importanti registi di Hollywood: Wim Wenders per “Fino alla fine del Mondo”; Anthony Minghella (Mister Wonderful); Wayne Wang (“Smoke“); Franco Zeffirelli (Jane Eyre); Nora Ephron (Michael), Steven Spielberg (AI- Intelligenza artificiale); David Cronenberg ( A History of Violence); ma anche Sean Penn ( Into the Wild) o Ridley Scott (Robin Hood). La sua ultima partecipazione risale a lo scorso anno nel film Marvel “Black Widow”, in cui ha recitato insieme a Florence Pugh e Scarlett Johansson.

Nel Maggio 2018 a William Hurt venne diagnosticato un cancro terminale alla prostata. Sebbene la famiglia nel diffondere la notizia ha voluto sottolineare che l’attore si è spento per cause naturali, sicuramente la malattia ha influito nell’aggravare le sue condizioni.