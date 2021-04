Black Widow, rilasciato il nuovo trailer in italiano del cinecomic Marvel, disponibile dal 9 luglio: ecco tutte le news

Il tanto atteso film della Marvel, Black Widow, è un miraggio sempre più vicino. Un paio d’ore fa un altro tassello è stato infatti aggiunto al mosaico: la Disney ha rilasciato il nuovo trailer del film che avrà come protagonista Scarlett Johansson, disponibile a partire dal 9 luglio. Ed in arrivo anche un’altra notizia: il film verrà rilasciato anche sulla piattaforma streaming Disney+, e non più solo nelle sale cinematografiche, come inizialmente previsto.

Stando al trailer, il film sarà ambientato nel periodo immediatamente successivo allo scontro avvenuto in Civil War. Una sorta di spin-off-prequel, in cui vedremo Natasha Romanoff fare i conti con la famosa “nota rossa sul suo registro”, a cui l’ex spia sovietica accenna nei vari cinecomic precedenti. La storia approfondisce dunque il passato di Natasha, rimasto oscuro fino ad oggi. Il film sarà anche una sorta di addio al personaggio di Black Widow, a cui la Johansson ha prestato il volto per ben 10 anni.

Il cast

Dalle immagini del trailer di Black Widow, assistiamo anche ad una serie di flashback che vedono una giovane Natasha interpretata da Ever Gabbo Anderson, figlia d’arte di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson. Nel cast anche David Harbour come Red Guardian e Rachel Weisz nei panni di Melina. Florence Pugh presterà invece il volto a Yelena Belova, la nuova Vedova Nera che raccoglierà il testimone di Natasha per il futuro del MCU.