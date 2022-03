Vostro Onore: anticipazioni puntata del 14 Marzo

Da lunedì 28 febbraio su Rai 1, Vostro Onore, il nuovo legal drama con protagonista Stefano Accorsi. Quattro le puntate che andranno in onda ogni settimana. Nel cast, anche Matteo Oscar Giuggioli, Francesca Cavallin, Riccardo Vicari e Remo Girone. Le vicende ruotano intorno a Vittorio Pagani, giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano.

Nella seconda puntata, Vittorio e Salvatore hanno fatto sparire un’altra macchina che smaschererebbe la loro messa in scena. Danti decide di smuovere un po’ le acque utilizzando degli informatori tra i Silva, mentre Miguel ha scoperto un giro di droga segreto, gestito dal fratello Diego e da uno dei suoi, Carlos, che finisce in carcere, dove inizia a pianificare di colpire Nino.

Nel cast, anche Camilla Semino Favro, che nella serie interpreta Ludovica Renda, ex tirocinante di Vittorio Pagani. Classe 1986, Camilla è nata a Torre Del Greco. Tantissimi i film in cui ha recitato negli anni: Diaz, Mia madre, Amori che non sanno stare al mondo, Il campione, Easy Living. E ancora, tra le serie, Don Matteo, RIS Roma 3, Non uccidere, 1993, E’ arrivata la felicità, Mentre ero via, Masantonio. Prossimamente, inoltre, sarà anche nel cast di Sopravvissuti con Lino Guanciale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, attualmente è single, ma dal 2008 al 2009 è stata legata al cantante Michele Zarrillo.