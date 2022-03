È una vita che ti aspetto: il nuovo programma di Fabio Volo

Sarà Fabio Volo a raccogliere la pesante eredità di Raffaella Carrà e proverà a far rivivere il suo programma A raccontare comincia tu. Si tratta della nuova trasmissione di Volo, dal titolo E’ una vita che ti aspetto. In onda dal 28 aprile al 26 maggio, dovrebbe essere prodotta da Ballandi Multimedia e andare in onda una volta a settimana nella collocazione del giovedì, in prima serata.

Si tratta dell’adattamento del format spagnolo Mi casa es la tuya. Fabio Volo intervisterà tutte le personalità più importanti della cultura, dello spettacolo e dello sport in uno studio che assomiglierà ad una casa.

“Torna in prime time il programma spagnolo “Mi casa es la tuya”, che, nella sua versione italiana, è stato portato al successo da Raffaella Carrà. In questa nuova edizione, il testimone passerà a Fabio Volo, che incontrerà personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport; per offrire in ogni puntata un loro ritratto inedito e intimo. Lo studio sarà una casa, ricalcando la dimensione domestica e informale dell’intervista, che manterrà un carattere esclusivo e confidenziale“, si legge sul sito di RaiPubblicità.

Un importante sfida per il conduttore che proverà a dare la stessa impronta data dalla regina della televisione, che nel corso degli anni ha intervistato Fiorello, Sophia Loren, Riccardo Muti. E ancora, Maria De Filippi, Leonardo Bonucci e Paolo Sorrentino nella prima stagione. Renato Zero, Loretta Goggi, Vittorio Sgarbi e Luciana Littizzetto nella seconda.