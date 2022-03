L’importanza di internet per le nuove aziende che vogliono trovare clienti

Chiunque voglia al giorno d’oggi aprire una nuova attività, che si tratti di un’azienda, un negozio, uno studio o altro, deve sicuramente prendere in considerazione un elemento importantissimo per lo sviluppo di strategie che aiutano a trovare clienti ed entrare nel mercato: internet

Se un tempo potevamo appoggiarci semplicemente sul passaparola e contare sui bisogni di chi abitava vicino a noi, oggi la rete è diventata per le nuove attività sia una grande risorsa a cui attingere, che una fonte di competizione come non se ne era mai vista prima d’ora.

Proprio per questo è necessario oggi avere una presenza online. Come farlo quindi? Sono due le principali opzioni a nostra disposizione.

Aprire attività solo online

La prima opzione, sempre più diffusa, è quella di aprire un’attività esclusivamente online, eliminando così il rapporto con la clientela di persona. Sono diversi i vantaggi di questa scelta: prima di tutto permette di gestire i propri orari in modo molto più libero e indipendente e, talvolta, non richiede la presenza di un ufficio o un negozio, che spesso richiedono il pagamento di un affitto, e i relativi costi di gestione di questi spazi.

Questo tipo di attività può essere condotta tranquillamente da casa, se si tratta di una realtà piuttosto piccola. Puntare tutto in rete permette, inoltre, di avere più tempo e risorse per sviluppare strategie vincenti online e, spesso, di offrire anche ai clienti costi più bassi e la possibilità di accedere a servizi che magari non sono presenti nella loro zona.



Facendo un rapido giro su internet, si può notare velocemente che sono moltissime le aziende e i professionisti che hanno iniziato a offrire i loro servizi esclusivamente su internet, dando così vita a un nuovo tipo di economia digitale che non richiede più spostamenti ai clienti.

Sempre più comuni sono, ad esempio, le scuole online che offrono agli studenti, che spesso sono adulti lavoratori con poco tempo a disposizione, corsi a distanza tenuti da professionisti sulle materie più disparate

. In modo simile, un numero crescente di persone ricorre a YouTube per sviluppare le proprie conoscenze seguendo video online, nonostante questa piattaforma online sia più comunemente nota come mezzo d’intrattenimento, dal momento che permette di guardare video e ascoltare musica gratuitamente.

Stessa cosa per altri settori come quello dei videogiochi multiplayer, dei casino live e dei servizi offerti dai content creator che mettono a disposizione le loro competenze per la creazione di contenuti e raccontare storie aziende innovative.

Attività tra la rete e il mondo “reale”

Ci sono dei casi in cui non si vuole però rinunciare al contatto diretto con il pubblico, sia per preferenza personale, che per necessità. Ci sono infatti alcuni settori che hanno bisogno di una relazione diretta con la clientela, o almeno una parte di essa: tra questi spiccano, ad esempio, la ristorazione e molte delle professioni legate al turismo.

Ciò, però, non significa che avere una presenza online sia inutile, anzi! Internet può funzionare come una vera e propria vetrina su cui presentare i propri servizi, offrire bonus, sconti e veri e propri “assaggi” virtuali dei servizi e mantenere viva la relazione con i clienti.

Chi ha provato un ristorante, può, ad esempio volersi godere quei pasti da casa, o magari si vogliono utilizzare i prodotti di un negozio di cui si ha bisogno e ci si è trovati bene, acquistandoli senza doversi recare fisicamente nel posto dove vengono venduti, cosa possibile con l’apertura di uno shop online, dove è possibile fare i propri acquisti con facilità e in tutta comodità, ovunque si voglia.



In altri casi, invece, il servizio potrebbe diventare esclusivamente digitale, ma chi lo gestisce preferisce mantenere vivo un rapporto di persona con i clienti locali. Anche in questo caso, è però importante approdare online sia per essere trovati da potenziali clienti, che potrebbero così venire poi a trovarci in negozio o in studio, sia per offrire la possibilità a chi abita lontano da noi di acquistare i nostri prodotti o i nostri servizi.

Discorso simile vale, ad esempio, per attività come le profumerie e le erboristerie che si occupano di prodotti biologici e naturali e che in questo modo possono raggiungere tutti gli amati del mondo green anche a distanza.

Ovviamente, però, non basta aprire una pagina Facebook o Instagram per avere successo online. È importante infatti sviluppare strategie efficaci, magari facendosi aiutare da professionisti esperti del settore, che permettono di mantenere vivi i propri canali online, creare rete con altre realtà simili e di offrire ai potenziali clienti contenuti accattivanti e interessanti con costanza.

Al giorno d’oggi un’attività ha necessariamente bisogno di aprirsi a internet per essere competitiva e per trovare nuovi clienti. Il mondo della rete non deve però spaventare: offre, infatti, tantissime possibilità di crescita e di successo, sia per chi vuole rendere la propria azienda digitale al 100%, sia per chi preferisce tenere aperte entrambe le porte, continuando a interfacciarsi coi clienti di persona, rimanendo però anche presente online.