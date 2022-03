Pechino Express: in partenza la nuova edizione

In arrivo la nuova stagione di Pechino Express: in onda da giovedì 10 marzo alle 21:15, andrà in onda su Sky e in streaming su NOW. A condurre le 10 puntate, Costantino Della Gherardesca, che ci racconterà il viaggio dei protagonisti lungo la Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo nella futuristica Dubai.

Le coppie in gara partiranno dalla Cappadocia, poi Istanbul e da lì prenderanno la via per l’Uzbekistan, dove dal deserto di Kyzylkum faranno tappa a Samarcanda. Arriveranno poi ad Amman, capitale della Giordania; e poi la tappa finale a Dubai. Rispetto agli scorsi anni, i concorrenti avranno a disposizione i più disparati mezzi di locomozione. Non solo autostop, quindi, ma dromedari, treni, trattori e barche.

Le 10 coppie di concorrenti di Pechino Express sono composte da:

– Alex Schwazer e Bruno Fabbri (Gli Atletici)

– Ciro e Giovambattista Ferrara (Padre e Figlio)

– Barbascura X e Andrea Boscherini (Gli Scienziati)

– Rita Rusic e Cristiano Di Luzio (I Fidanzatini)

– Anna Ciati e Giulia Paglianiti (Le TikToker)

– Victoria Cabello e Paride Vitale (I Pazzeschi)

– Fru e Aurora Leone (Gli Sciacalli)

– Nikita Pelizon e Helena Prestes (Italia-Brasile)

– Bugo e Cristian Dondi (Gli Indipendenti)

– Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (Mamma e Figlia)