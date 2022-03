Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 18 Marzo

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore e) è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle anticipazioni di ieri.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 18 Marzo

Dato che Maja, durante il ballo in maschera, ha perso di vista Shirin, la mattina dopo le chiede scherzosamente se abbia incontrato il principe dei suoi sogni. Shirin fa finta di nulla, ma in seguito Maja scopre che lei ha baciato qualcuno. Werner e Christoph non sanno come fermare questa campagna diffamatoria.