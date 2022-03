Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 17 Marzo

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore (Sturm der Liebe) è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle anticipazioni di ieri.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 17 Marzo

Hannes e Maja scoprono di essere vestiti rispettivamente da principe e principessa. Shirin scoraggia le avances di un uomo misterioso travestito da ranocchio, poi si mette a flirtare con Florian, vestito da ninja al posto di Max, che non ha potuto partecipare. I due non si riconoscono a causa delle maschere e alla fine si baciano.