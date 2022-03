Anticipazioni Doc nelle tue mani, ecco cosa succederà nel gran finale

Anticipazioni Doc nelle tue mani. Cresce l’attesa tra i fan per il gran finale di stasera di Doc nelle tue mani. Infatti, stasera in tv, si conclude con un grandissimo successo questa seconda stagione. Sembra scontato a questo punto prevedere una terza stagione.

Anticipazioni Doc nelle tue mani. Il finale di stagione cosa prevederà?

I medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare il batterio multi resistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Nel frattempo, Agnese e Cecilia sono a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciare che le loro divisioni prevalgano.

Questo il finale di stagione di Doc nelle tue mani che ha registrato un record di ascolti con 6 milioni di persone incollati ad ogni puntata.

Non ci resta che gustare stasera il finale di stagione in prima serata su Rai 1.