Anticipazioni Un posto al sole: puntata del 17 marzo 2022

Un posto al sole, la famosissima soap opera che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Raitre, sta per arrivare con un’altra sorprendente puntata. Siete curiosi di sapere che cosa accadrà questa sera? Ecco, a voi, le anticipazioni di Un posto al sole.

Nunzio riesce a farsi assumere al Vulcano. Riuscirà a dirlo a Chiara?

Nunzio, dopo tante peripezie, riesce a farsi assumere al Vulcano, generando il forte disappunto di Samuel, e non vede l’ora di comunicare la splendida notizia Chiara. La reazione della Petrone alla notizia, non sarà però, positiva. La ragazza sarà troppo presa da altri pensieri e non riuscirà a mostrarsi totalmente felice per il suo fidanzato. Come reagirà Nunzio a tutto ciò?

Anticipazioni Un Posto al sole: Chiara alle prese con Roberto e Lara

Chiara, nel frattempo è in una morsa e deve vedersela anche con Roberto e Lara. Il pericoloso vizio della ragazza è stato scoperto proprio da chi non avrebbe mai dovuto sapere nulla. Tutto questo ha messo la giovane in una posizione veramente difficile e scomoda e Roberto e Lara sicuramente approfitteranno delle sue debolezze . Chiara riuscirà ad uscire da questa spiacevole situazione? Nunzio l’aiuterà?

Anticipazioni Un posto al sole: Micaela contro Niko. Quale sarà il destino di Jimmy?

Niko è davvero tormentato ed ha paura di perdere Jimmy. Micaela vuole portare il bambino a Berlino con lei. Il giovane Poggi sa bene quanto suo figlio sia felice di trascorrere del tempo con sua madre ma non vorrebbe separarsi da lui, soprattutto dopo tutto quello che ha fatto per suo figlio. Cosa farà Micaela? Farà un passo in avanti in questa faccenda? Se Micaela prendesse una decisione senza consultare l’ex, cosa potrebbe mai accadere? Lo scopriremo tra poche ore! Non mancate!