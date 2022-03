Bonus cultura, parte oggi la sesta edizione di 18pp: 500 ai nati nel 2003

Buone notizie per i nei maggiorenni. Anche quest’anno, infatti, il Ministero ha confermato per la sesta volta 18app, il Bonus cultura di 500 euro destinato ai nati nel 2003. Come noto, il contributo potrà essere utilizzato dai neo diciottenni in musica, concerti, cinema, teatro, libri, musei, corsi, abbonamenti ai quotidiani e periodici, la grande novità di questa edizione.

Il contributo è destinato a tutti i ragazzi, residenti in Italia, che hanno compiuto 18 anni durante lo scorso anno. Per accedervi, basterà registrarsi sul sito www.18app.italia.it a partire dalle ore 12 di oggi, 17 marzo 2022, ed entro il 31 agosto 2022. Chiunque voglia beneficiare di tale contributo dovrà essere in possesso di uno SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), unici due modi per completare la registrazione. Una volta ottenuto il buono, sarà spendibile entro e non oltre il 28 febbraio 2023. Stesso discorso valido per chi voglia aderire alla misura da esercente, incoraggiando i ragazzi a promuovere la cultura del Bel Paese attraverso la propria attività.

18app, i numeri della misura

Il Bonus Cultura, o 18 app, è una misura promossa dal Ministro della Cultura Dario Franceschini nel 2016. L’obbiettivo è quello di valorizzare e avvicinare i ragazzi allo sterminato patrimonio culturale Italiano. Dall’editoria alla musica, dai concerti al cinema per arrivare agli spettacoli teatrali e ai musei. In cinque anni, a beneficiare di tale contributo sono stati oltre 2 milioni di neo diciottenni. Per un investimento da parte dello Stato di circa un miliardo di euro e il coinvolgimento di migliaia di esercenti in giro per l’Italia. Una mossa vincente che sta restituendo dignità e valore ad un settore, quello della cultura, troppo spesso messo da parte.