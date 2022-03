Hogwarts Legacy: a Natale si torna nel mondo di Harry Potter

Poche ore fa è terminata la conferenza speciale andata in onda sui canali ufficiali di PlayStation dedicata totalmente a Hogwarts Legacy, l’open world completamente ambientato nel mondo magico di Harry Potter. Il sogno di ogni fan del maghetto più famoso della letteratura e del grande schermo è finalmente avverabile: si potrà liberamente navigare all’interno e soprattutto all’esterno della scuola per maghi e streghe e scoprire in ogni suo dettaglio. Secondo quanto precisato dai produttori, il gioco sarà un single player rpg e sarà distribuito su tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch.

Trama Hogwarts Legacy

Ma andiamo per ordine. È tanta la carne messa al fuoco da Portkey Games, mostrata nel quarto d’ora di State of Play, a partire dalla trama. Accedendo ad Hogwarts Legacy ci troveremo, appunto, ad Hogwarts, indossando i panni di un nuovo studente iscritto al quinto anno della scuola di stregoneria. Si procederà alla personalizzazione fisica del personaggio e successivamente all’assegnazione casuale della casata (tra Grifondoro, Tassorosso, Serpeverde e Corvonero) proclamata dal Cappello Parlante, proprio come nei testi di J. K. Rowling. Il resto fila come l’olio, come se fossimo davvero degli studenti di Hogwarts, potremo andare a seguire le lezioni per diventare dei maghi perfetti. Ovviamente non essendo ambientato ai tempi di Harry Potter i professori non saranno quelli più conosciuti ma ci sono alcune presenze eterne come quella di Nick-Quasi-Senza-Testa.

Modalità di combattimento

In Hogwarts Legacy è disponibile una modalità di combattimento contro persone ed esseri fantastici affrontabili grazie all’utilizzo delle magie: dal trailer, però, non è ancora noto sul come si possano imparare gli incantesimi ma si evince che la combinazione di più magie può essere deleterio per il nostro avversario.

Personalizzazione e collezionabili

Ed è qui che si mostra l’essenza di un gioco rpg: in Hogwarts Legacy si possono calibrare le abilità del proprio personaggio in base al proprio modo di giocare, partendo da quello più aggressivo passando per quello più furtivo. Sono presenti molti oggetti collezionabili nel gioco e anche un bestiario da completare catturando tutti gli esseri presenti nel mondo. Nel trailer si nota anche la possibilità di usare la scopa per volare su Hogwarts, una feature che lascia la bocca aperta. Sarà essenziale inoltre, la capacità di collaborare con altri studenti per poter risolvere alcune missioni e obiettivi sparsi per il castello magico: però c’è da precisare che saranno personaggi controllati dal computer, al momento non sembrano utilizzabili da altri giocatori o locali o online.

Sempre dallo State of Play è stata trapelata la presenza di una “Stanza dei bisogni” dove si potranno creare oggetti utili per poter proseguire nella storia o essere più forti nei combattimenti. Una pecca può essere però la necessità di tempo reale per la fabbricazione degli item.

Fuori da Hogwarts

Le ultime novità poi accompagnate dalle voce narranti dai produttori di Hogwarts Legacy (e i relativi concept pensati per la strutturazione del gioco) mostrano inoltre la possibilità di andare oltre al castello della scuola di magia per recarsi, tra l’altro, alla stazione di Hogsmeade: posto che sembra più dedicato all’acquisto di oggetti, vestiti e abilità utili.

Hogwarts Legacy sembra un gioco che promette tanto, ben fatto nella grafica e nella caratterizzazione dei personaggi e dei luoghi: infatti, dopo questo State of Play, crescerà ulteriormente l’attesa per l’uscita del gioco per i veri aficionados di Harry Potter ma anche per chi, non essendo esperto di Hogwarts, ha voglia di mettersi alla prova tra un “Accio” o un “Expelliarmus”. Sta a Portkey Games, adesso, non deludere le aspettative, in attesa della data precisa dopo l’approssimazione a queste vacanze di Natale.