Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa accadrà oggi

Ultimo appuntamento settimanale per il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. A Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15.50, non mancano certo scontri e litigi, ma il programma spesso regala anche delle vere e proprie chicche romantiche. Mentirei se dicessi di non essermi emozionata nemmeno una volta di fronte ad una scelta del trono classico, né che non mi sia scesa la lacrimuccia quando uno dei concorrenti a me caro veniva eliminato perchè “non arrivato” al cuore dei tronisti.

Vediamo di seguito cosa ci attende la puntata di oggi 18 febbraio. Dopo aver focalizzato l’attenzione nelle ultime puntate precedenti su Ida e Alessandro, che stentano a far decollare la loro relazione, è il momento di concentrarsi sul trono classico.

Partiamo dal tronista Luca Salatino. Il giovane, ormai nel programma da mesi, sembra non riuscire a trovare pace, oltre che una fidanzata. Dopo aver eliminato Eleonora, accusata da più segnalazioni di avere una relazione parallela al di fuori del programma, il cuoco romano è ancora in ballo con due corteggiatrici Lilli e Soraia. Ad oggi sembra preso da entrambe allo stesso modo. Con la prima c’è stato un bacio, che ha scatenato reazioni negative dalla seconda. Sappiamo però che Lilli sorprenderà il pubblico con un lungo sfogo. Infatti la ragazza non apprezza l’esterna che Luca ha fatto con Soraya, all’interno della quale Luca ha pronunciato una frase che l’ha fatta soffrire. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo restando sintonizzati su Uomini e Donne.

Per quanto riguarda il trono over invece, dovrebbero trovare spazio Biagio Di Maro, Armando Incarnato e Diego Tavani. Tutti e 3 i cavalieri non sembrano essere per nulla fortunati in amore. dopo aver chiuso le loro rispettive conoscenze dopo pochi appuntamenti. Lo scopriremo nel corso della puntata.