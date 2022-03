Genoa-Torino le probabili formazioni: è arrivata l’ora di vincere

Conclusa la tre giorni di coppe europee la Serie A torna con due anticipi del venerdì: Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino. Al Marassi scendono in campo due squadre a cui la vittoria manca da molto tempo ma che stanno vivendo momenti totalmente differenti. Con Blessin in panchina il grifone ha collezionato 7 pareggi di fila ed è reduce da tre 0-0 consecutivi contro Inter, Empoli e Atalanta. Sfiorato il colpaccio contro i nerazzurri, il Torino è chiamato a tornare alla vittoria che manca dal 15 gennaio scorso contro la Sampdoria.

QUI GENOA – Dopo sette pareggi consecutivi e una classifica disastrosa, Blessin è chiamato alla vittoria a tutti i costi per non rischiare di allontanarsi troppo dal Cagliari 17esimo lontano sei punti. Per questo l’allenatore del grifone metterà in campo la migliore formazione possibile al netto degli infortuni. D’avanti a Sirigu difesa a quattro con Maksimovic e Ostigard centrali con Frenfrup e Vasquez (al posto di Cambiaso infortunato) sugli esterni. Badelj e Sturaro agiranno da schermi tra difesa e centrocampo mentre sulla trequarti spazio per Melegoni, Amiri e Portanova. Destro unica punta.

QUI TORINO – Dopo la prestazione ad altissimo livello contro l’Inter per il Torino è giunto il momento di concretizzare anche in termini di punti. Perso Sanabria alla vigilia, Juric potrebbe confermare 9/11 della squadra arrivata ad un passo da battere l’Inter. D’avanti a Berisha, assoluto protagonista una settimana fa, Bremer è intoccabile mentre al suo fianco agiranno Izzo e Rodriguez. Uniche due novità rispetto alla sfida contro i nerazzurri. A centrocampo Lukic e Mandragora in mediana con Singo e Vojvoda sugli esterni. Confermato il doppia trequartista con Pobega e Brekalo alle spalle di un Belotti rinato.

Genoa-Torino, le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Badelj, Sturaro; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric