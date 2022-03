Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi, 16 marzo 2022. Scontro tra Ida e Alessandro

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 16 marzo 2022, del noto dating show di Maria De Filippi

Anticipazioni Uomini e Donne: andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:45 il nuovo appuntamento con il noto dating show condotto da Maria De Filippi. Ecco chi saranno i protagonisti e tutto quello che succederà tra loro. Protagonista indiscussa potrebbe essere Ida Platano e la sua frequentazione con Alessandro, un ragazzo che si è unito al trono over proprio per lei.

Fin dalle prime frequentazioni sono state subito chiare alcune cosa, che hanno portato i due ad avere molti incomprensioni e discussioni. Stessa cosa accadrà nella puntata di oggi: Ida ribadirà che ci sono alcuni atteggiamenti di Alessandro che non le piacciono e lui a sua volta discuterà con Armando. Torneranno quindi al centro dello studio e dopo la discussione decideranno di rimandare il weekend a programmato a Palermo.

Altro spazio verrà concesso alla signora Pinuccia. Quest’ultima, dopo aver chiuso la conoscenza con Alessandro, nella scorsa puntata, ha incontrato un signore che era pronto a corteggiarla. Pinuccia, però, non accetterà la corte dell’uomo scatenando la reazione di Tina Cipollari. Come reagirà la dama di fronte alle parole dell’opinionista?

Per quanto riguarda il trono classico, stando alle anticipazioni Uomini e Donne, invece, al centro dello studio potrebbe accomodarsi Matteo Ranieri. Al termine della scorsa puntata aveva lasciato lo studio per raggiungere Federica e convincerla a tornare in trasmissione. Ci sarà riuscito o la corteggiatrice avrà deciso di abbandonare il programma?