Il Paradiso delle Signore Anticipazioni oggi, la puntata del 16 marzo

Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi. Continua il successo della soap che va in onda tutti i giorni alle 15 e 55 su Rai 1. Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Queste le anticipazioni che siamo in grado di fornirvi.

A casa Colombo cresce la preoccupazione per Stefania, che sceglie di restare a Villa Guarnieri, lontana da tutti. Ezio e Gloria sono però costretti a mentire ancora sulla sua assenza al Paradiso.

Intanto Vittorio comunica alle Veneri che sfileranno al Circolo con gli abiti di Flora accanto ad alcune modelle professioniste. Ludovica rimane affascinata dai racconti di Torrebruna, che cerca di fare breccia nel suo cuore, mentre Flavia continua a ostacolare l’amore tra la figlia e Marcello.