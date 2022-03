Uomini e Donne Anticipazioni: scontro in studio tra Matteo Ranieri e Federica

Uomini e Donne Anticipazioni. Nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale5.

TRONO OVER. Grande protagonista della puntata, anzi protagonista assoluta della puntata, sarà Gemma Galgani naturalmente, almeno per quanto riguarda il trono over. In particolar modo, la Dama di Uomini e Donne parlerà oggi del ritorno di fiamma con Marco Firpo, specificando però che è stata lei a dare un taglio alla loro relazione. Riguardo a questa situazione, ecco quali sono state le sue dichiarazioni: “Lui ha detto delle cose molto belle su di me e sulla nostra storia. Ma tra di noi vi è solo amicizia”. Ha poi aggiunto: “Quando l’amore si trasforma in un sentimento diverso non si può più tornare indietro. Noi siamo stati bene quando ci amavamo; oggi però io guardo avanti”.

L’interesse di Gemma Galgani sembra infatti che si sia spostato su Franco. Pare che lei abbai chiesto il suo numero, ma che lui abbia declinato. Chissà se, prima o poi, a Uomini e Donne Gemma riuscirà a trovare il suo tanto agognato lieto fine.

TRONO CLASSICO. Altra grande figura di spicco in questa nuova puntata di Uomini e Donne sarà Matteo Romano, il quale avrà un’accesa discussione con Federica. I due non si vedono da tanto tempo e in studio daranno vita a un turbolento litigio.