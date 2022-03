Guerra in Ucraina, si tenta nuova tregua per corridoi umanitari

Continua senza sosta l’assedio russo al territorio ucraino: dopo il fallimento del secondo tentativo di cessate il fuoco a scopi umanitari, sembrerebbe oggi il giorno giusto per permettere la fuga dei cittadini verso aree meno colpite. Sono già 1,37 milioni i rifugiati che nella settimana successiva all’invasione hanno deciso di abbandonare l’Ucraina, più della metà per superare il confine e stabilirsi in Polonia.

E mentre la città meridionale di Kherson è capitolata sotto i bombardamenti dell’esercito russo, Kiev e la strategica Mariupol continuano a essere al centro di scontri quotidiani e le cui vittime civili dello scontro aumentano ogni giorno.

Inutili, fino a questo momento, i tentativi di garantire corridoi umanitari alla popolazione in estrema difficoltà: uno scambio di accuse reciproche che oltre a portare i negoziati ad un nulla di fatto, ha impedito un dispiegamento di soccorsi ai civili di fondamentale importanza.

Nel frattempo da lato diplomatico va segnalato l’incontro a Mosca tra Putin e il premier israeliano Bennett: primo ministro che successivamente ha raggiunto telefonicamente anche Volodomyr Zelensky, sua controparte ucraina.