Ora legale, ecco quando spostare le lancette

Ora legale: Un’ora di luce naturale in più ritarda il ricorso a fonti artificiali: l’ora legale fa bene all’ambiente. Ma attenzione all’irritabilità

Ora Legale: nella notte tra sabato 26 e domenica 27 Marzo le lancette andranno spostate avanti di un’ora, dalle 2 alle 3.

L’ora solare, quando le lancette andranno spostate indietro di 60 minuti, tornerà invece in vigore domenica 30 Ottobre 2022.

In Italia persiste ancora l’alternanza tra ora solare e legale poiché, in risposta ad una risoluzione del Parlamento Europeo datata 2019 – che invitava i Paesi dell’Unione a scegliere se abolire il cambio o mantenerlo – il nostro Paese ha deciso di lasciare le cose come stanno.

Il passaggio dall’ora solare all’ora legale presenta notevoli vantaggi, che hanno soprattutto a che fare con il risparmio energetico: un’ora di luce naturale in più significa infatti ritardare il ricorso a fonti artificiali.

Ora Legale: la “regola” dei 15 minuti

Tuttavia, nei primi giorni del cambio, potremmo sentirci particolarmente stanchi e irritabili. Per sopravvivere ad un malessere che è assolutamente temporaneo, gli esperti consigliano di fare molta attività fisica, se possibile all’aperto, e di imprimere una piccola e graduale modifica alle nostre abitudini quotidiane, per esempio anticipando di almeno un quarto d’ora gli orari dei pasti, e quello in cui di solito andiamo a letto.