Misure anti-Covid: cosa prevede il nuovo decreto

Dopo l’odierna riunione della cabina di regia e della conferenza Stato – Regioni, già domani il Governo potrebbe varare un decreto che prevede il definitivo allentamento delle restrizioni anti-Covid e apre la strada alla fine dello stato di emergenza, previsto per il prossimo 31 Marzo.

Tra le misure allo studio, la possibilità di abolire il Super Green Pass nelle attività al chiuso, per accedere alle quali potrebbe bastare il solo tampone negativo (come per i trasporti) e dove comunque potrebbe continuare ad essere necessario indossare la mascherina. Nessuna certificazione, invece, per le attività che prevedano l’utilizzo di spazi all’aperto.

Stralciato anche l’obbligo di Super Green Pass sul lavoro, per gli Over 50 l’obbligo vaccinale resterebbe tuttavia in vigore fino al 15 Giugno, con sanzioni e multe per coloro che risultassero non in regola.

Con il nuovo decreto anti-Covid in fase di scrittura, si rivedrebbero al rialzo anche le soglie di capienza negli stadi, dove l’auspicio è tornare al 100% già a partire dalla prossima partita della Nazionale in programma giovedì 24 Marzo, e dei palazzetti al 75%.

A scuola gli studenti potrebbero non più dover indossare le mascherine FFP2, basterebbe quella chirurgica, mentre, argomento ben più spigoloso, si fa strada la possibilità di abolire la quarantena da contatto per tutti, anche non vaccinati.

Alla speranza generalizzata che questo definitivo allentamento delle misure rappresenti davvero la fine dell’emergenza Covid, non corrisponde purtroppo un altrettanto confortante quadro epidemiologico: il bollettino di ieri, 15 Marzo 2022, ci consegna anzi 85mila casi (mai così tanti dall’8 Febbraio scorso) e 180 morti, con un tasso di positività pari al 14,5 %. Tutti dati che fanno temere l’avvicinarsi di una quinta ondata di Coronavirus.