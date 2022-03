Amici 21: daily del 17 marzo 2022

Amici 21: i guanti della prima puntata del serale

Maria De Filippi legge un comunicato molto importante da parte di Rudy Zerbi:

“Ognuno dei cantanti che abbiamo di fronte ad Amici è qui per fare un disco. E nel disco di un artista ci sono le ballad così come ci sono pezzi uptempo. Brani diversi, con sfumature e mood diversi. È una capacità importante importante per un artista quella di saper spaziare tra gli stili, e Luigi questa capacità ce l’ha. Qualcun altro no. Crytical, per esempio. Lancio un guanto di sfida sulla versatilità tra Luigi e Crytical, un guanto che considero equo perchè sono entrambi musicisti e nessuno dei due dovrebbe affrontare particolari difficoltà. Luigi e Crytical dovranno preparare tre brani diversi, da cantare uno dietro l’altro, di tre stili diversi: rock, pop e rock’n roll anni cinquanta. Il problema di Crytical, però, è che lui parla, parla, parla e canta molto poco. Per quanto mi riguarda può affrontare questo guanto di sfida anche utilizzando l’autotune perchè anche con il supporto di questo strumento saranno chiare ed evidenti tutte le sue lacune”.

Rudi Zerbi: “In questo guanto di sfida voglio vedere una solida presenza scenica”

“…I rapper veri, però, non usano la rabbia come un mezzuccio per vincere facile. Anche perché persino i più tormentati tra loro hanno regalato al pubblico canzoni di diverso umore, più allegre, più scanzonate, magari solo per sfottere la società e le sue brutture attraverso la positività. Da quando è ad Amici, Crytical questo non è mai riuscito a farlo. In questo guanto di sfida, infine, voglio vedere anche una solida presenza scenica e una tenuta del palco che Luigi ha più volte dimostrato di avere in questi mesi. A differenza di Crytical, insomma, mi aspetto una vittoria su tutti i fronti, una vittoria facile facile che servirà a cominciare il serale con il piede giusto e a distinguere i protagonisti dalle comparse…”.

Amici 21: le parole di Anna Pettinelli

Crytical incontra Anna Pettinelli per parlare del guanto di sfida contro Luigi. Il ragazzo, dopo aver appreso quali sono i titoli dei brani, si sente molto scoraggiato. La donna, a tal proposito, dichiara:

“Io vorrei che tu ci pensassi un attimo. Sappi che arriveranno guanti di sfida di ogni genere, arriverà qualcuno che vorrà che tu canti l’opera. Io sono convinta che se ti metti riesci a fare tue queste canzoni[…]Mettiti a lavorare, mettiti a lavorare adesso”.

Amici 21: la decisione drastica della produzione

Nel frattempo Aisha sostiene di aver visto Nunzio usare il computer non per motivi di studii ma per contattare la famiglia e ne parla con Christian. Da qui scoppia un litigio che porterà la produzione a prendere una decisione drastica: l’utilizzo di internet in casa non sarà più permesso.