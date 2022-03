Covid-19 in Italia: il bollettino del 17 marzo 2022

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 79.895 con 529.882 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora alto il numero dei decessi che si attesta a 128 (-20). I ricoveri nelle terapie intensive calano di 4 unità.

Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore riportato dal bollettino è di 48.190. Mentre il tasso di positività aumenta leggermente attestandosi all’15,1% (+0,3%).

Covid-19, Ricciardi: “Senza protezioni al chiuso si rischia nuova ondata“

“Se si allentasse tutto contemporaneamente, in un momento come questo in cui la curva dà segnali di ripartenza, sarebbe un errore gravissimo“. Queste le parole di Walter Ricciardi che chiede buon senso al Governo. Il consigliere scientifico del ministro della Salute per l’emergenza da coronavirus chiede all’esecutivo di mantenere le mascherine al chiuso e di non abbandonare definitivamente il Green Pass. Secondo Ricciardi, infatti, “le attività al chiuso in questo momento fungono da moltiplicatori del virus. Bisogna fare molta attenzione perché il contagio si trasmette soprattutto in questi ambienti“. Per questo, i presidenti delle Regioni hanno chiesto al Governo di mantenere l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale al chiuso e sui mezzi pubblici e il Green pass base per i lavoratori.

Ad oggi, il programma dell’allentamento delle misure di prevenzione al contagio risulta il seguente: