Covid-19 in Italia, il bollettino del 3 marzo 2022

Nel bollettino di oggi, 3 marzo 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 41500 nuovi casi.

Questi i dati nello specifico:

• 41.500 contagiati

• 185 morti

• 62.551 guariti

-27 terapie intensive | -355 ricoveri

431.312 tamponi

Tasso di positività: 9,6% (+0,8%)

134.318.859 dosi di vaccino somministrate in totale

Covid-19, in un anno seguiti più di 1300 pazienti con sintomi post infezione

Il Policlinico di Bari ha seguito in un anno oltre 1300 pazienti con sindromi post-Covid. Sono tre gli ambulatori specializzati nella presa in carico e nel trattamento dei soggetti. A seguito della malattia da Covid19, hanno sviluppato difficoltà respiratorie e di concentrazione, ansia, depressione o persistente senso di stanchezza. A seguire i casi di post-Covid sono gli ambulatori delle unità operative di Medicina interna “Murri”. Diretta dal professor Piero Portincasa, Pneumologia diretta dalla professoressa Elisiana Carpagnano, Malattie infettive coordinata dalla professoressa Annalisa Saracino. Le attività dell’ambulatorio post-Covid sono iniziate a dicembre 2020, dopo la prima ondata pandemica e molti casi hanno completato il follow up a 1, 3, 6, e 12 mesi dopo la guarigione.