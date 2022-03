Anticipazioni Pechino Express, cosa succederà nella seconda puntata

Anticipazioni Pechino Express. In questa seconda puntata i concorrenti, sempre con una dotazione minima di 1 euro, continueranno il loro viaggio partendo da Konya (città dell’Anatolia). Questa è conosciuta anche per la presenza dei Dervisci, i monaci islamici conosciuti per la loro danza circolare con la quale meditano da secoli per raggiungere l’estasi mistica.

Numerose le sfide che i viaggiatori dovranno affrontare, cimentandosi nei settori dell’agricoltura dell’allevamento, fino all’ittica. Tra queste, la difficile prova immunità, ambientata sul Lago di Egerdir, luogo di villeggiatura amatissimo in Turchia.

Pur con alcuni momenti di incomprensione tipici del viaggiare in condizioni di difficoltà, le coppie raggiungeranno la meta finale nella spettacolare Pamukkale, luogo dagli scenari naturalistici mozzafiato e sede di antiche rovine ellenico-romane.

Qui verrà svelata la coppia più veloce a tagliare il traguardo (la cui vittoria contribuirà al premio finale, interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione) e quale sarà la coppia arrivata ultima, a rischio eliminazione.