Anticipazioni Pechino Express, cosa accadrà nella prima puntata?

Anticipazioni Pechino Express. E’ arrivato il momento dell’esordio stasera 10 Marzo, su Sky e in streaming su Now. Comincia il viaggio di Pechino Express, alla prima stagione targata Sky dopo il passaggio dalla Rai. A condurre sempre Costantino della Gerardesca.

Si parte dalla “Rotta dei Sultani” dove le 10 coppie in gara viaggeranno per 226 km in Cappadocia, da Mustafapasa a Sultanhani con l’arrivo nel caravanserraglio locale.

Il viaggio nelle dieci settimane del programma – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – proseguirà tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo nella futuristica Dubai.

Cosa vedremo in questa prima puntata? La prima tappa è fissata a Mustafapasa che è un paesino nel cuore della Cappadocia nella Turchia centrale. Formazioni rocciose e un punto di vista paesaggistico la faranno da padrone in questa regione piena di paesini che sembrano persi nel tempo.

Successivamente si raggiungerà la città sotterranea di Mazi. Qui ci sarà una durissima prova di immunità per poi spostarsi verso Sultanhani, dove ci sarà la conclusione della tappa.

Il percorso sarà sempre di 7000 km e le coppie potranno contare solo su uno zaino e una dotazione minima di 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Resistenza fisica e psicologica, abilità e intraprendenza oltre che a forte spirito di adattamento saranno fondamentali per riuscire a vincere Pechino Express.