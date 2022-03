Covid-19 in Italia: il bollettino del 10 marzo 2022

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 54.230 con 453.341 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora alto il numero dei decessi che si attesta a 136 (-20). I ricoveri nelle terapie intensive sono 545 (-18).

Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore riportato dal bollettino è di 85.787. Mentre il tasso di positività aumenta leggermente attestandosi all’12% (+0,8%).

Covid-19, a Verona paziente trattata con anticorpi monoclonali

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona ha somministrato per prima in Italia l’anticorpo monoclonale per via intramuscolare. “Questo Anticorpo Monoclonale è una grande innovazione per il paziente poiché la tempistica di somministrazione da un’ora si riduce a cinque minuti“. Ha dichiarato il direttore generale Callisto Marco Bravi. “L’innovazione di questa terapia oltre che nella rapidità di somministrazione sta anche nella durata dell’effetto – ha aggiunto la professoressa Evelina Tacconelli, direttrice dell’Unità Operativa Complessa Malattie Infettive – gli anticorpi infatti permangono nel sangue per almeno sei mesi proteggendo il paziente da ulteriori infezioni. Questa terapia è utilizzabile sia nei pazienti vaccinati che non vaccinati ed è efficace sulle varianti attualmente circolanti“.