Amici 21: daily del 10 marzo 2022

Amici 21: il daily di oggi è davvero particolare. Il maestro Raimondo Todaro ,insieme ad Alessandra Celentano e a Nancy, assiste ad una valutazione interessante ma un litigio acceso rompe totalmente gli equilibri. Scopriamo, insieme, cosa è successo.

Amici 21: Nunzio viene valutato da due giudici esterni

Nunzio, il giovane ballerino del programma, è stato valutato da due giudici esterni. Stiamo parlando di Maurizio Vigerelli e di Salvatore Caruso, entrambi professionisti di fama mondiale. Todaro, parlando del diciannovenne, afferma:

“Penso che abbia un talento pazzesco ed è il motivo per il quale l’ho voluto a tutti i costi. In queste tre settimane lui ha fatto delle gare che non sono andate bene in termini di risultati e quindi Nunzio, quello che ho chiesto alla produzione, è di avere qualche altro parere. Loro hanno la lista dei pezzi che hai fatto tu fino ad adesso e hanno anche la possibilità di metterti altri pezzi, improvvisati completamente. Devi ballare bene, il tuo 100%, altrimenti non ha senso che facciamo questa cosa”.

Amici 21, il parere dei giudici esterni: “Ha 19 anni, è talentuoso”

Entrambi concordano nell’affermare che Nunzio ha delle qualità innegabili e che non è affatto “legnoso” e rigido nei movimenti. Ha un bel corpo e può migliorare. A tal proposito, in modo unanime, dichiarano:

“In queste settimane è stato molto criticato. Ho sentito dire spesso “legnoso”, “rigido”. Io, in realtà, vedo che comunque il corpo di Nunzio è un bel corpo, ha una buona mobilità. Ovviamente, come tutti, deve migliorare. […]”.

“Ha 19 anni, è talentuoso”.

Alessandra Celentano e Nancy Berti contro Raimondo Todaro

La Celentano e la Berti accusano Todaro di mettere in discussione il parere di tre giudici di fama internazionale:

“La cosa più scandalosa è che tu continui a mettere in discussione tre giudici internazionali che non sono da mettere in discussione. Io non recrimino nulla di quello che dicono loro anche perché io ho qui Nancy che è intitolata per esprimere giudizi tecnici, cosa che io non faccio mai. Per me è una grande pagliacciata[…]”.

Nancy, annuendo, aggiunge:

“Tu hai chiamato delle persone esterne per dare un’ulteriore scredito, oltre le tue parole, ai tre giudici di prima. Non l’hai fatto per supportare Nunzio”.

Amici 21, Alessandra Celentano: “Tu metti in discussione tutti”

Rimasti soli, la maestra sottolinea che Raimondo ha mancato di rispetto a Nancy.

Il ballerino catanese, qualche tempo fa, avrebbe detto infatti a Leonardo (allievo della Celentano) che con i professionisti con cui lavora (dunque anche Nancy), non migliorerà mai.

Raimondo, di rimando, si difende affermando che la Berti gli ha mancato di rispetto per prima, mettendo in forte discussione la sua competenza.

Gio Montana e la lezione marlù

Classe 2000, originario di Palermo, Gio Montana oggi si è messo in gioco, in modo molto tranquillo, suonando in modo estremamente naturale. Cosa accadrà nei prossimi daily? Non ci resta che scoprirlo.