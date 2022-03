Lol, chi mi piacerebbe vedere nella terza stagione

Con il rilascio on-demand delle ultime due puntate, che hanno sancito al fotofinish la vittoria di Maccio Capatonda su Virginia Raffaele, una settimana fa attraccava in porto (leggasi Amazon), la seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori.

Il format, che chiama un gruppo di comici ad una vera e propria prova di resistenza che è quella di non ridere di fronte alle trovate comiche dei colleghi, ha confermato anche quest’anno la sua presa sul pubblico, ma per misurarne il successo propriamente detto (visto che le piattaforme streaming non rilasciano dati d’ascolto oggettivi come le generaliste) dovremo tornare a parlarne tra qualche mese e scoprire per esempio quali degli ex concorrenti siano riusciti nel frattempo a far fruttare meglio l’occasione di lancio/rilancio che il programma ha offerto loro; un po’ come sono riusciti a fare lo scorso anno Lillo, Michela Giraud e Frank Matano (quest’anno addirittura conduttore di Lol – Chi ride è fuori accanto a Fedez).

Nel frattempo, facciamo finta che Lol – Chi ride è fuori sia già stato rinnovato per una terza stagione e proviamo a immaginare, in qualche caso sperare, chi potremmo vedere nel loft più divertente della tv on-demand tra esattamente un anno, a voler essere ottimisti.

Lol 3, toto-cast

Tra i primi nomi che mi vengono in mente c’è quello della comica sarda Geppi Cucciari che, a leggere Dagospia, potrebbe nella prossima stagione televisiva rimanere orfana del suo programma nell’access di RaiTre Che Succ3de per fare spazio ad una striscia informativa quotidiana condotta da una tra Lucia Annunziata o Bianca Berlinguer.

Nel frattempo, Cucciari fa timidi passi di avvicinamento al mondo dello streaming: è infatti tra gli ospiti del doc di Alessandro Cattelan “Una Semplice Domanda”, sei puntate in arrivo su Netflix venerdì 18 Marzo.

Ogni carovana che si rispetti ha bisogno di un capocomico e quella di Lol – Chi ride è fuori 3 potrebbe trovare il suo in Claudio Bisio, che a quel punto, non abbiamo dubbi ,si ritaglierebbe il ruolo di centro di gravità permanente della comicità, quello che nell’appena conclusa seconda edizione è toccato al Mago Forest; a proposito, perché non dare a lui il ruolo di guest che quest’anno è toccato giustamente a Lillo? Se lo merita.

Per il capitolo coppie che scoppiano a causa di una risata di troppo, e in un caso per colpa di un rotolo di nastro adesivo che infrange il regolamento, Lol 3 potrebbe avere la sua The Pozzoli’s Family in Enzo e Monica, gli Arteteca di Made in Sud, che giocherebbero rigorosamente separati.

E se a Corrado Nuzzo a quel punto venisse voglia di dimostrare alla moglie Maria Di Biase che riesce a resistere più tempo di lei? Noi saremmo pronti alla battaglia, giudici imparziali e più o meno inflessibili.

I casi Diana Del Bufalo e Tess Mesazza, dimostrano che nel loft di Lol – Chi ride è fuori c’è spazio anche per comici non convenzionali: per la terza stagione, dunque, io punterei su Pierpaolo Spollon. L’attore, certo impegnatissimo tra una fiction Rai e l’altra, dovrebbe secondo me trovare il tempo (e il format giusto) per uscire dalla comfort-zone dei set. D’altronde, ne avrebbe i mezzi: durante le uscite promozionali legate alla seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, in particolare, ha dimostrato di essere un artista brillante, simpatico, con tempi comici e televisivi al metronomo. Perché no?

Per arricchire il parterre femminile, e finalmente puntare ad una vittoria che nelle prime due edizioni è stata solo sfiorata (con i secondi posti di Katia Follesa e Virginia Raffaele), a Lol –Chi ride è fuori 3 potrebbero, anzi dovrebbero, arrivare anche Valeria Graci e Teresa Mannino (che bel derby ne verrebbe fuori con Geppi), entrambe da troppo tempo ingiustamente lontane dai radar della tv generalista

E per un Gabriele Cirilli che potrebbe farsi il vuoto attorno forte della sua vena trasformista, in ogni edizione di Lol deve esserci qualcuno che ti chiedi perché sia lì. E la terza, vedrete, non farà eccezione. Ma la domanda vera è: perché da qualche giorno ho il vago, silenzioso ma costante sentore che questa casella sarà occupata da Francesca Manzini?