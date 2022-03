Lite Neymar – Donnarumma, pubblicata la chat tra i due

Arrivano smentite tra la presunta lite Neymar – Donnarumma. Nella terribile giornata di ieri che ha visto l’uscita del Psg dalla Champions per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti, in molti avevano scritto di una presunta lite negli spogliatoi tra Neymar e Donnarumma sfociata addirittura in una rissa.

Per smentire ciò Neymar, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto svelare la chat con il portiere italiano “Ciao Ney. Scusa per ieri. Questa notizia è inaccettabile”. L’attaccante ha poi risposto: “Tranquillo. Nel calcio può succedere. Siamo una squadra e siamo con te. Sei ancora molto giovane e vincerai tante cose. Rialzati e continua così. Un abbraccio”.

La cosa sembra essersi chiusa qua, anche se comunque nel Psg al momento tira veramente una brutta aria.