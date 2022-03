Big Show, quando inizia il programma di Enrico Papi su Canale 5

Più forte di prima. Big Show è pronto a fare il suo trionfale ritorno in prima serata, e questa volta sul canale principale di Mediaset. Il programma di varietà che qualche anno fa era condotto da Katia Follesa e Andrea Pucci su Italia 1 è pronto a tornare. Questa volta però, oltre al cambio di sintonizzazione, vi è anche una nuova cabina di regia. Infatti il programma sarà condotto da Enrico Papi, prima che il presentatore inizi a registrare le nuove puntate di Scherzi a Parte in Autunno.

La prima puntata di Big Show andrà in onda l’8 Aprile 2022 su Canale 5, in prima serata dopo il consueto appuntamento del tg satirico Striscia la Notizia. Nel giorno ormai catalogato da Mediaset dedicato alle fiction, si ormai deciso di puntare sui programmi a conduzione per rivaleggiare con la Rai. Quindi per i successivi sei venerdì dopo la prima puntata, Big Show ci accompagnerà per altrettante sei puntate.

Così il weekend targato Canale 5 si può dire ultimato: il giovedì sera sarà dedicato alla nuova Isola dei Famosi di Ilary Blasi, il venerdì Big Show tornerà nelle nostre case, per poi concludere il sabato sera con l’insostituibile Amici di Maria De Filippi.