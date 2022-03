Isola dei famosi 2022: Alvin e Ilona Staller finalmente negativi e pronti per partire

L’inizio dell’Isola dei famosi 2022 è ormai agli sgoccioli, infatti l’inizio del programma è previsto, come è noto, per lunedì 20 marzo 2022.

Isola dei famosi 2022: che cosa sta succedendo?

Stano alle notizie di qualche settimana fa, Alvin era risultato positivo al Covid 19 ed era in attesa di nuovi test e di nuovo analisi per capire se si fosse negativizzato.

Isola dei famosi 2022: Alvin si è negativizzato

Fortunatamente Alvin si è negativizzato ed è quindi pronto a partire per l’Honduras per occuparsi dei collegamenti. Il brillante conduttore si occuperà sia del prime time dell’Isola dei famosi, sia degli appuntamenti del day time.

Ilona Staller: anche Cicciolina è negativa

Si era anche parlato della positività al Covid di una delle naufraghe di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi, ovvero Ilona Staller. Stando alle ultime notizie anche Cicciolina si sarebbe negativizzata. La donna è, dunque, pronta a partire per l’Honduras.

Vladimir Luxuria: che ruolo ricoprirà all’interno del programma?

Qualcuno aveva visto in Vladimir Luxuria una possibile sostituta nel ruolo di inviata dell’Isola dei famosi 2022, ruolo per altro che aveva già ricoperto, perfettamente, in passato. La donna, invece, resta in studio insieme a Nicola Savino in qualità di opinionista del programma.