Alex Belli con Delia Duran nello scherzo de Le Iene: “Soleil ultimo dei pensieri”

Lieto fine per la storia nata tra Alex Belli e Delia Duran. Dopo i continui alti e bassi vissuti dalla coppia all’interno della casa del GF a causa del “triangolo” con Soleil Sorge, dopo la fine della trasmissione i due sembrano finalmente aver raggiunto l’equilibrio perfetto. A testimonianza di un’intesa ormai totale ci sono le ultime immagini dello scherzo de “Le Iene” che hanno immortalato Belli e Duran in un momento di intimità in albergo.

“Questa sera Soleil è l’ultimo dei miei pensieri. Chi sto nascondendo? La Duran, avevi dubbi? Non la vedo da due mesi e ora siete qui a darci fastidio. La Duran non è una minestra riscaldata, ma l’hai vista? E’ un amore indissolubile! Siete convinti ora o avete ancora qualche dubbio?” sono alcune delle parole di Alex Belli ai microfoni dell’inviato del famoso programma di Italia 1.