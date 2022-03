“Citizen Brick”, azienda che realizza “minifig, ha raccolto e devoluto 145,388 dollari a Direcet Relief, organizzazione umanitaria che sta fornendo farmaci e ausili di altro tipo all’Ucraina.

“Citizen Brick”: Lego ispirati a Zelensky

L’azienda in questione ha realizzato 24 ore alcuni minifig che raffigurano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri accessori come le bottiglie molotov con la bandiera giallo celeste del paese, tutti creati in 24 ore.

“Citizen Brick”: annunciato il sold out della collezione innovativa

Oggi giovedì 17 marzo l’azienda sui social ha annunciato il sold out della collezione innovativa. La struttura, a tal proposito, dichiara:

«Abbiamo venduto ogni minifig di Zelensky e cocktail Molotov, raccogliendo oltre 145 mila dollari per “Direct Relief”, per aiutare il popolo ucraino. A causa della limitata fornitura dei pezzi necessari, non riusciremo a farne altri».