Lilia Gildeeva: ancora “segni di protesta” in Russia

Continuano le ribellioni in Russia. Dopo la protesta in diretta, organizzata da Marina Ovsyannikova su Channel One, ora è il momento di Lilia Gildeeva. La giornalista della rete NTV si è dimessa dopo essere fuggita all’estero. Lilia Gildeeva è una delle telecroniste televisive più note in Russia.

Lilia Gildeeva: “Ho presentato le mie dimissioni”

Classe 1976, lavorava come conduttrice per il programma Segodnya insieme al collega Alexey Pivovarov. La notizia della sua fuga è stata prima annunciata dai media ucraini e poi confermata dalla stessa giornalista. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: «Ho lasciato la Russia prima perché temevo che non mi avrebbero permesso di andare così, poi ho presentato le mie dimissioni».

La giornalista era una delle favorite di Putin

Negli scorsi anni Gildeeva aveva ricevuto diversi riconoscimenti dal Cremlino. Nel 2021, infatti, è stata inclusa nell’elenco dei giornalisti che Vladimir Putin ha ringraziato per aver contribuito «allo sviluppo dei mass media» e allo «sviluppo della società civile nella Federazione Russa».

Anche Ivan Urgant dice addio alla tv russa

L’addio di Gildeeva segue quello di Ivan Urgant. Il presentatore dell’Evening Urgant si era dichiarato contrario alla guerra contro l’Ucraina fin dal primo giorno dell’invasione. Il conduttore tranquillizza tutti, affermando: «Niente panico. Mi hanno lasciato andare in vacanza e tornerò presto».