UE, ancora sanzioni alla Russia: Mosca perde 3,3 miliardi sull’acciaio

UE, partito il quarto pacchetto di sanzioni alla Russia: ci sarà un ulteriore blocco ai mercati finanziari

Piovono ancora sanzioni sulla Russia da parte dell’UE. Ieri Il Consiglio europeo ha adottato il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Sono state vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali, previste restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie per l’industria della difesa, per la sicurezza e per l’industria energetica. Una battuta d’arresto anche all’export di beni di lusso. L’UE sembra non intenzionata a fermare il blocco economico che ha creato nelle ultime settimane ai danni della Russia.

Nel frattempo è stata confermata anche l’ipotesi di azioni di sospensione della Russia come ‘nazione favorite’ nel Wto, l’organizzazione mondiale del commercio.

“Mentre la guerra del presidente Putin contro il popolo ucraino continua, così la nostra determinazione a sostenere l’Ucraina e paralizzare il finanziamento delle macchine da guerra del Cremlino. Questo quarto pacchetto di sanzioni è un altro duro colpo per la base economica e logistica su cui la Russia si basa per portare avanti l’invasione dell’Ucraina. Lo scopo delle sanzioni è che il Presidente Putin fermi questa guerra disumana e insensata” ha annunciato il rappresentante Ue per gli affari esteri Josep Borrell.