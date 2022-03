Eni: aumentano ancora i prezzi ma la società taglia di 5 centesimi

Nelle ultime due settimane si è assistito ad un rincaro di prezzi dei carburanti, in particolare per la benzina ed il diesel. L’Eni ieri ha però chiuso in discesa, con un ribasso di 5 centesimi sui prezzi. Secondo le rilevazioni di Quotidiano energia, i prezzi praticati sul territorio dei due carburanti, in attesa di recepire l’intervento, continuano però a salire leggermente a valle dei rialzi della scorsa settimana, con picchi al servito negli impianti a marchio tra 2,248 e 2,404 euro al litro.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle dei gestori dell’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2,219 euro/litro (ieri era a 2,217).

Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 2,225 euro/litro (ieri 2,220) con le compagnie posizionate tra 2,201 e 2,261 euro/litro (no logo 2,223). Per il servito, la benzina costa 2,328 euro/litro (ieri 2,323) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,248 e 2,404 euro/litro (no logo 2,236).

La media del diesel servito va a 2,342 euro/litro (ieri 2,333) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,283 e 2,405 euro/litro (no logo 2,267).

In più, secondo un’analisi di Coldiretti i rincari energetici di bollette, benzina e gasolio si scaricano sui prezzi dei prodotti alimentari. I costi vanno dal 9% per la farina al 12% per la pasta, al 6% per il pesce all’11% per il burro, dal 7% per la frutta al 17% per la verdura fino al 20% per gli oli di semi come il girasole importato dall’Ucraina che ha dovuto interrompere le spedizioni.