Usa: il prezzo della benzina è alle stelle

ll prezzo della benzina ha raggiunto un nuovo record in Usa mentre le tensioni per la guerra in Ucraina aumentano sempre più. Gli automobilisti ora pagano 4,17 dollari a gallone (circa quattro litri e mezzo). E’ stato quindi battuto il primato del luglio 2008 quando un gallone di benzina costava in media 4,11 dollari a gallone. Sfiora il record anche il costo del diesel, quattro 4,75 dollari contro 4,84 nel 2008.

Italia ed il costo della benzina

Prendendo in considerazione i dati relativi a qualche giorno fa Eni ha aumentato di quattro centesimi al litro i prezzi di benzina e gasolio. In netto aumento anche il prezzo del GPL. Le statistiche, che hanno valutato circa 15mila impianti in giro per l’Italia, hanno rilevato un dato sconvolgente: Il prezzo della benzina al self service oscilla tra 1,876 e 1,900 euro al litro. Lievemente inferiore il prezzo del diesel che oscilla tra 1,757 e 1,773.

Usa: quanti tipi di carburante ci sono?