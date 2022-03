Carburanti, schizzano i prezzi in Italia: oggi fino a 2,11 euro a litro

Nuova giornata record per i prezzi dei carburanti in Italia. Con il Brent sempre più vicino ai 120 dollari e le quotazioni sulle borse internazionali di benzina e gasolio ormai senza freno. Oggi sulle strade del Bel Paese si è superato il precedente record risalente alla grande crisi economica dell’estete 2008. Questi i primi effetti dell’invasione russa in Ucraina sulle nostre tasche, dovute al blocco quasi totale delle forniture di greggio e prodotti raffinati provenienti dalla Russia.

Carburanti, le stime della giornata

Stando alla consueta rilevazione dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico sull’aumento dei prezzi del carburante in Italia, questa mattina Eni ha aumentato di quattro centesimi al litro i prezzi di benzina e gasolio. Per IP l’aumento è di due centesimi al litro su benzina e gasolio mentre Q8 si è “fermato” ad un incremento di un centesimo. Aumenta anche il prezzo del GPL che, in queste ore, viene venduto da Tamoil con un rincaro di due centesimi rispetto alla giornata di ieri. Le stime, che hanno coinvolto circa 15mila impianti in giro per l’Italia, hanno rilevato che il prezzo della benzina al self service oscilli tra 1,876 e 1,900 euro al litro. Leggermente inferiore il prezzo del diesel che oscilla tra 1,757 e 1,773.

Tutt’altra storia per quanto riguarda il servito. La benzina si attesta tra 1,929 e 2,110 euro a litro mentre il diesel arriva a picchi di 1,941. Cresce anche il GPL e il metano che rispettivamente vengono venduti a 0,841 e 1,842 euro/kg.