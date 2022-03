Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 4 Marzo 2022: Acquario promettente

Ariete Questo è un fine settimana che parte con qualche dubbio. Si tratta come abbiamo spiegato più volte degli ultimi colpi di coda di un periodo che già da domenica potrà cambiare. Infatti la novità di questo fine settimana è il cambiamento che riguarda il passaggio di Venere che torna attiva. Non diciamo che tutto si risolve nel giro di poco però se ci sono stati problemi in un rapporto si potrà ripartire. Bene per i legami che nascono in questo momento.

Toro Dovrete fare l’impossibile per evitare qualche piccola tensione che riguarda anche questioni di famiglia. Infatti in questo momento spesso si discute per i soldi, per alcune questioni che riguardano anche le proprietà e non escludiamo che ci siano anche progetti che vanno ritoccati. In questo weekend vorremmo consigliare la forza della ragione. Ricordiamo che Marzo per i rapporti in crisi potrebbe diventare un po’ polemico e allora attenzione a non mettere a soqquadro un legame per nulla.

Gemelli Periodo che inizia a dare una grande energia, tra l’altro tra poche ore festeggeremo anche un passaggio di Venere molto interessante. Marzo può essere il mese del recupero per quanto riguarda le questioni d’amore e poi non ci dimentichiamo il fatto che tutti i Gemelli stanno aspettando una sorta di rivincita. Fine settimana in crescendo.

Cancro Ci auguriamo proprio che presto si dimenticheranno tristi trascorsi, momenti di difficoltà o di piccole tensioni. Dipende dall’età delle circostanze che spesso hanno riguardato anche la vita sentimentale. Questo fine settimana inaugura una nuova stagione. Un cielo di recupero anche se oggi e domani c’è ancora qualche piccolo compromesso da città.

Leone In questo fine settimana potete pensare a qualcosa di buono da fare soprattutto per quanto riguarda il lavoro oggi abbiamo una Luna favorevole. Cosa non quadra? Diremmo soprattutto la situazione sentimentale e qui ci sono due ipotesi. Una persona è lontana o voi avete da fare tante cose e non riuscite a vederla come vorreste. Facile ci sia da rivedere un progetto. In tutti questi casi sarebbe bene evitare discussioni soprattutto domenica. Lo diciamo in anticipo così tra oggi e domani cercherete di fare buon viso a cattivo gioco. C’è una lontananza fisica o psicologica da colmare.

Vergine Vivete un fine settimana in crescendo. Ripetiamo ancora quello che abbiamo già detto di recente perché è il tema dominante del periodo. Molti si ritroveranno a fare grandi cose, magari anche a ricevere una buona chiamata, a vivere qualcosa di importante e al tempo stesso però dovranno affrontare un blocco o qualche questione strana. Contratti, accordi che devono essere accettati. C’è una fase di disagio che però si potrà superare perché alla fine potete vincere ogni sfida. Attenzione a questo periodo, non vi imbarcate in situazioni troppo pesanti, l’amore recupera domenica.

Bilancia Non vedete l’ora che arrivi questo fine settimana perché il momento rappresenta una sorta di liberazione dal passato. Il fatto che da domenica e ancora di più dalla prossima settimana i pianeti inizino a dare man forte alle emozioni è un punto di svolta. Tempo al tempo. C’è il desiderio di vincere le sfide, di fare progetti a lunga scadenza, ci sarà una piccola vittoria.

Scorpione Evitate di discutere in questo fine settimana soprattutto se ci sono ex, se ci sono persone che dal passato possono mettere in discussione il vostro valore. Non è tanto questa giornata di venerdì a preoccupare quanto quella di domenica. Bisogna capire chi sta davvero dalla vostra parte e chi invece non sta dalla vostra parte. Marzo sarà un mese in cui potreste accorgervi che qualcosa non va in un rapporto. Avete sopravvalutato una persona?

Sagittario Il fine settimana parte in maniera interessante. Tra l’altro proprio oggi e domani avrete Luna favorevole, Venere tra poche ore inizia un transito molto bello. Vincere una sfida, innamorarsi: momento davvero migliore per voi. Sappiamo che un Sagittario innamorato è certamente forte, avete bisogno di tanta positività. Oggi e domani siete ottimisti!

Capricorno Abbiamo detto più volte che più ci avviciniamo alla parte centrale della Primavera e più sarete costretti a rivedere alcune collaborazioni. Chi ha un’attività deve riprogrammare ogni cosa. Vogliamo darvi quattro stelle su cinque perché la vostra energia è tanta e crediamo proprio che entro domenica ci sarà una bella soddisfazione.

Acquario Arrivano delle giornate faticose dal punto di vista fisico ma anche promettenti dal punto di vista dei consensi, dell’amore e delle amicizie. Questo segno dell’Acquario cerca sempre emozioni nuove e ci piace questo cielo perché potrà regalarne agli altri. Per chi ha una storia importante ecco la definizione di rapporti e torna il desiderio anche di fare progetti insieme. Ci sarà grande desiderio di rimettervi in gioco.