Camilla Cabello: incidente hot. Ecco cosa è successo

Camilla Cabello: inconveniente hot per l’artista

Incidente hot per Camilla Cabello. La cantante, ospite in collegamento col The One Show sulla Bbc, ha parlato soprattutto del suo nuovo singolo “Bam bam” in collaborazione col cantautore inglese Ed Sheeran. Nel mostrare la coreografia ai conduttori, la camicetta della bella cubana si è aperta improvvisamente e si è visto il capezzolo.

Twitter: il video è diventato virale

La Cabello, accortasi del misfatto, ha provato a correre a rimediare coprendosi immediatamente. Il guaio però ormai era fatto. Dopo l’episodio, il conduttore Alan Carr – non è riuscito a trattenere una grossa risata, portando la mano davanti alla bocca. Il filmato dell’incidente è diventato virale su Twitter.

Camilla Cabello e la rottura con Shawn Mendes

Nel corso dell’intervista, poi, Camilla ha parlato anche della rottura con Shawn Mendes: “Le mie priorità, così come i miei obiettivi, sono cambiati nel corso della mia vita. Sento che è stato così per entrambi. Perché abbiamo iniziato così giovani e adesso stiamo davvero imparando come essere degli adulti consapevoli”.

Chi è Camilla Cabello?

Classe 1997, Camilla faceva parte del gruppo musicale Fifth Harmony ed ha raggiunto la notorietà nel 2012 in seguito alla partecipazione alla seconda stagione di The X Factor USA, in cui si è classificata terza. Lasciato il gruppo nel 2016, ha raggiunto il successo internazionale da solista grazie al singolo Havana. Nel 2019 ha pubblicato l’ album Romance, promosso dalla hit estiva Señorita, in collaborazione con Shawn Mendes e altri singoli come Liar, Shameless e My Oh My.