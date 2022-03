Arisa: provocazione alle stelle. Scopriamo, insieme, cosa è successo

Arisa è sempre più sexy. La bella genovese, dopo aver vinto Ballando con le Stelle, decide di far parlare ancora di sé.

La provocazione delle foto su Instagram

Alcune sue foto su Instagram hanno attirato dei suoi numerosi follower. La giovane donna è stesa su un divano di pelle marrone e si fa fotografare in vesti decisamente provocanti: una camicia di raso viola, completamente aperta sul décolleté, le fascia il corpo burroso ed attraente. In altri scatti, invece, indossa una vestaglia nera e delle seducenti parigine trasparenti. Arisa, inoltre, per concludere pubblica una foto con un vestito integralmente trasparente, anche sul seno.

Il tema del servizio fotografico è la resilienza

L’occasione è la presentazione del suo editoriale sul magazine “Flewid”. Il tema del servizio è la resilienza. La cantante, a tal proposito, afferma:

“Quando le cose sono oscure e complicate – dice la cantante – dobbiamo attingere alla nostra forza interiore: quindi, potremmo pensare alla resilienza come alla capacità di un individuo di emergere da eventi traumatici più forte di prima. Essere in grado di superare quell’evento aumenta la fiducia in se stessi”.

Arisa: “Ho imparato ad amarmi per come sono”

Del resto lei stessa ha dichiarato apertamente di essere cambiata dopo il talent show di Milly Carlucci. L’artista, infatti, conclude così il suo discorso:

“Mi sono scocciata di vergognarmi – aggiunge la cantante-. Ho imparato ad amarmi per come sono. Fosse per me girerei nuda. Mi piace fare foto nuda, avere amore per me stessa, mostrare il corpo non in maniera fine a se stessa ma per accompagnarlo”.