Il Cantante Mascherato: Arisa entra nella giuria del programmma

Mancano poche settimane prima dell’inizio della terza edizione de “Il Cantante Mascherato“, in onda su Rai1 a partire dall’11 Febbraio (clicca qui per scoprire tutte le novità dello show targato Rai). Durante la scorsa puntata di “Da noi… a ruota libera“ il programma condotto da Francesca Fialdini, Milly Carlucci ha rivelato un nome di grosso impatto che si andrà ad aggiungere alla lista dei giurati.

La scelta della produzione per il nome del quarto giurato ufficiale de “Il Cantante Mascherato” è ricaduta su Arisa, la quale andrà ad affiancare Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. La cantante italiana ha già preso parte a un programma di Milly Carlucci, risultando la vincitrice di Ballando con le stelle lo scorso .

Ecco quanto dichiarato dalla Carlucci: “Abbiamo il quarto giurato, se vuoi te lo dico. Ci saranno Flavio Insinna, il più grande esperto di maschere al mondo, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo, lei e il suo quadernino, precisissima, che studia e prende appunti. Il quarto giurato, anzi giurata, è Arisa. Non vedo l’ora di averla in studio”.

La conduttrice ha poi aggiunto: Arisa è un’artista che mi fa impazzire per la sua creatività e imprevedibilità. Oltre a questo, è una persona che ha una curiosità e un acume incredibili. Arriva tutta carina, e poi fa un ritratto di te che ti inchioda come una farfallina al muro. Conto su questa sua caratteristica.

Sempre “Da noi… a ruota libera”, Milly ha anche rivelato una grossa novità per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Se in passato, per proteggere l’identità dei partecipanti, a quest’ultimi venivano fatte registrare solo due frasi e poi non potevano più parlare; quest’anno le maschere potranno rispondere alle varie domande.

Naturalmente, la voce sarà modificata, eppure come la stessa Carlucci ha fatto notare ciò potrebbe potrebbe portare a qualche agevolazione: “E’ chiaro che quando tu parli dal vivo, certi modi di appoggiare la voce, il mondo di pronunciare le vocali, le consonanti, i momenti di esitazione, certe cose le noti”.