Il Cantante Mascherato: rivelate le nuove dodici maschere

E’ in arrivo la terza edizione del gaming show targato Rai “Il Cantante Mascherato”, prevista per Venerdì 11 Febbraio per un totale di 6 puntate.

Come lo stesso nome lascia intuire, il programma non è altro che una sfida canora tra ben 12 vip di cui non si conosce l’identità, ma solo il nome della maschera a loro affibbiatagli. Mano a mano che la competizione va avanti, la vera identità dei vip in questione verrà rivelata non appena essi saranno eliminati, fino a quando non rimarrà l’unico “cantante mascherato” vincitore.

In attesa che Il Cantante Mascherata riprenda i battenti l’11 Febbraio; Milly Carlucci, la conduttrice del programma, ha rivelato il nome delle maschere che gareggeranno quest’anno: Volpe, Lumaca, Gallina Bluebell, Baby Pinguino, Cavalluccio Marino, Camaleonte, Pesce Rosso, Medusa, Pastore Maremmano, Soleluna, Aquila, Drago.

Come invece è stato già ribadito, l’identità dei concorrenti rimarrà ignota fino alla fine. Saranno gli spettatori e la giuria a dover non solo votare l’esibizione canora migliore, ma indovinare anche chi si cela sotto i travestimenti.

LA GIURIA DE “IL CANTANTE MASCHERATO”.

Al momento, non si sa molto nemmeno su chi saranno i probabili giudici di questa terza edizione de “Il Cantante Mascherato”. Infatti, per ora sembrerebbero confermati solo Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Lasciano il loro ruolo da giurati invece Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. Al loro posto, invece, sono stati fatti i nomi di Morgan e Arisa, entrambi partecipanti a “Ballando con le Stelle”, sempre condotto dalla Carlucci, dove a trionfare è stata proprio Arisa .

Non resta che vedere chi quest’anno potrà impugnare il trofeo della vittoria. I vincitori delle ultime due edizioni sono stati rispettivamente: Teo Mammucari con la maschera di “Coniglio” nella prima edizione; mentre alla seconda edizione la coppa è andata a Red Canzian nei panni del “Pappagallo”.