Frasi tatuaggi, come scegliere prima di imprimere il “per sempre” sulla pelle?

I tatuaggi vengono realizzati con una tecnica che permette di incidere immagini o scritte nella pelle, ritardandone la cicatrizzazione con alcune sostanze. Questa tecnica utilizzata dall’uomo per incidere messaggi importanti sin dal 500 a.c. è stata utilizzata anche presso l’Antica Roma e nei secoli successivi per diversi scopi di natura culturale, religiosa, magica o essenzialmente pratica per distinguere gli individui in un gruppo sociale.

Quando decidiamo di tatuare qualcosa, probabilmente intendiamo disegnare o ricordare in maniera indelebile uno stato d’animo o delle emozioni che ci hanno segnato. Tra queste tantissime frasi utilizzate come tatuaggi

Nella metà del secolo scorso il tatuaggio non veniva considerato come un’arte per abbellire il corpo, bensì associato ad un disordine morale e pertanto diffuso per lo più in ambienti criminali e malavitosi. A partire dagli anni 60’ – 80’ il tatuaggio ritorna in voga, conoscendo una progressiva diffusione negli ambienti underground, giovani hippy, motociclisti, sino a conquistare gli individui di ogni strato sociale. Il tatuaggio diventa quindi celebrazione del proprio modo di essere, espressione dei propri gusti e manifestazione di eventi importanti della propria vita.

Al giorno d’oggi chi sceglie di fare un tatuaggio sulla propria pelle opta molto spesso per delle frasi in cui ci si identifichi da sempre e per sempre, delle espressioni in italiano, latino o in inglese, e persino nell’ ultimo decenni con lettere dell’ alfabeto arabo o cinese.

Ma se volessimo incidere una frase sulla nostra pelle, senza doversene pentire, dato che i tatuaggi rappresentano una trasformazione permanente del nostro corpo, su quale messaggio o idea potremmo orientarci?

Tra le più gettonate negli studi dei tatuatori ci sono le frasi di canzoni famose come quelle di Vasco Rossi, Lucio Battisti, Jovanotti, Tiziano Ferro ed altri esponenti della musica contemporanea o miti del Rock come ad esempio:

Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia

Liberi di sbagliare, liberi di ricominciare

Le stelle stanno in cielo e i sogni non lo so, so solo che son pochi quelli che si avverano

Diventerai grande in un tempo piccolo

Ci sono inoltre molti aforismi, massime o frasi pronunciate da persone autorevoli, autori, personaggi famosi, frasi di film che oltre a rimanere ben note nella memoria di tutti, hanno rappresentato per tanti proprio delle considerazioni che sembravano parlare di sé e del proprio vissuto.

Tra queste ad esempio ritroviamo:

Nothing great was ever achieved without enthusiasm

Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande

Ralph Waldo Emerson



Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità

Albert Einstein



Prendi in mano la tua vita.

Anonimo



Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo

Mahatma Gandhi

Quel che più importa, è quanto bene cammini attraverso il fuoco

Charles Bukowski



To thine own self be true

Sii sincero con te stesso

William Shakespeare



Sometimes when you fall you fly

A volte quando cadi cominci a volare



Io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima.

William Ernest Henley



Panta rei

Tutto scorre

Eraclito

Ci sono anche frasi più generiche di un certo spessore per il loro significato come:

Never give up

Follow your heart

Carpe diem

Omnia vincit Amor

Be happy

Abbi cura di splendere

Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning how to dance in the rain.

Ad maiora a cose migliori

Momemto audere semper

ricorda di osare sempre

Veni Vidi Vici indica un successo rapido, totale e senza grosse difficoltà

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

Impara da ieri, vivi oggi, spera per domani

Senza ombra di dubbio tra le più richieste ci sono le frasi che riguardano l’amore e le sue declinazioni come:

I carry your heart with me, I carry it in my heart

Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio cuore

E.E. Cummings



We are all fools in love.

Siamo tutti pazzi d’amore

Jane Austen



Diffida di tutto, tranne di quello che ti dice il tuo cuore

Susanna Tamaro

Dream without fear love without limits

Sogna senza paura ama senza limiti.



I long for you to hold me in your arms

Desidero averti tra le mie braccia.



You are every reason every hope and every dream I’ve ever had

Tu sei ogni ragione, ogni speranza e ogni sogno che abbia mai avuto.

Nicholas Sparks



The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved

La cosa più grande che tu possa imparare è amare e essere amato

E ogni volta è sempre un colpo all’anima

Love me for who I am

Qualcuno tornerà per amarti tutti i giorni

One Life One Love

Per gli amanti del grande schermo, le celeberrime frasi tratte da pellicole senza tempo possono attirare l’attenzione di chi intende trovare una frase bella da tatuare. Alcuni esempi:

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica

Dal film A Beautiful Mind

Dovremmo riuscire ad amarci tanto da vivere fuori del tempo

Dal film La dolce vita

Che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle

Dal film Blow

Nessuno è perfetto, frase originale tratta dal A Qualcuno piace caldo di Billy Wilder 1959

Si dice che al mondo ci sia tanta religione per far sì che gli uomini si odino, ma non abbastanza perché gli uomini si amino, tratta dal film Angel Heart

Possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà, tratta da Braveheart-Cuore impavido

Nessuno può mettere Baby in un angolo, tratta da Dirty Dancing

Stupido è chi lo stupido fa, tratto da Forrest Gump

La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita, tratta dal film Forrest Gump

Al mio segnale scatenate l’Inferno, tratta da Il Gladiatore

Non può piovere per sempre, tratta da Il Corvo

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, tratta da Blade Runner

Francamente me ne infischio, tratta da Via col Vento