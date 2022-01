Michele Bravi partecipa a Sanremo con l’inedito “Inverno dei fiori”

A cinque anni dalla precedente partecipazione al Festival di Sanremo con “Il diario degli errori”, Michele Bravi torna a Sanremo con l’inedito “Inverno dei fiori”. Durante la serata dedicata alle cover anni ’60, ’70, ’80, che andrà in onda venerdì 4 febbraio, si esibirà con il brano “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” scritto da Lucio Battisti e Mogol.

Il giovane cantante, a tal proposito, dichiara: «Ho deciso di omaggiare una delle più grandi coppie artistiche che la musica italiana abbia mai conosciuto. “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” (1972) è un testo fragile che racconta le vene spezzate di amori passati e la bellezza di risvegliarsi dal torpore e scoprirsi in volo, una melodia in crescendo come metafora perfetta della forza propulsiva di un sentimento. Spero, con umiltà e rispetto, di raccontare questa grande eredità della canzone italiana celebrandone l’importanza.»

Di che cosa parla “Inverno dei fiori”?

“Inverno dei fiori” è una canzone che esalta l’empatia, la condivisione e la delicatezza, mettendo in evidenza quanto sia fondamentale il contatto umano per imparare l’amore, per entrare fino in fondo nel cuore delle persone che ci circondano. Il testo è stato scritto da Michele Bravi, Cheope e Alex Raige Vella. La musica è di Federica Abbate, Michele Bravi e Francesco Catitti, che ne ha curato anche la produzione.

«Se questa canzone fosse un suono, sarebbe il suono denso della corda di un violino, un vibrato sottile che accetta l’incertezza e chiede di imparare.»