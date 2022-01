Oroscopo di Paolo Fox oggi, Sabato 22 Gennaio 2022

Ariete E’ un bel sabato, preludio di un fine settimana interessante. Certo, in questo momento siete anche frastornati perché in famiglia e nei rapporti con gli altri c’è sempre qualcosa da fare, c’è sempre qualcosa da dominare e non si riesce a fare tutto. La cosa certa è che non vi annoiate, però in questo weekend cercate di non stancarvi troppo.

Toro In questo sabato avete veramente una grande energia. Tra l’altro questo è un cielo che inizia a dare risposte utili per il futuro. Venere è favorevole, Giove è interessante: è probabile che entro Aprile voi vogliate cambiare qualcosa. E se ci fosse un cambiamento in amore? Forse non si tratta di cambiare partner ma magari le prospettive da gestire con il partner.

Gemelli Siete ancora un po’ affaticati da un venerdì sottotono ed in qualche modo questa giornata di sabato vi trascina di nuovo in quelle tensioni che sono nate 24 ore fa. Forse è semplicemente stress fisico. Quando siete un po’ stanchi risentite di qualche doloretto fisico. Domenica si recupera.

Cancro In questo sabato è importante fare il passo secondo la gamba. Se ci sono situazioni che non vanno bene affrettatevi a risolverle se non avete la soluzione in tasca. In amore dovrete avere tanta pazienza: le scelte che fate in questo periodo sono utili per il vostro futuro ma siete ancora particolarmente confusi, soprattutto a livello emotivo.

Leone Preparatevi ad un fine settimana molto interessante, in particolare la giornata di domenica. Questo è un oroscopo utile per quelli che vogliono pensare ad un evento che può riguardare l’amore. In altre parole, sia in amore che sul lavoro, siete battaglieri e volete vincere e quando ci sono persone che vi tengono testa a volte la battaglia dura troppo.

Vergine In questo fine settimana vi rimboccate le maniche e pensate già a quello che vorreste fare la prossima settimana. Venere è in aspetto interessante ma c’è qualche discussione che riguarda accordi e contratti. In questo 48 ore potrete mettere in cantiere qualche buona nuova idea. Se ci sono state delle problematiche in passato, adesso si possono superare. Le stelle premiano gli innamorati, se non c’è l’amore cercatelo!

Bilancia Meno male che questo mese sta per finire perché ci stiamo avvicinando alla liberazione. Spesso i periodi che sono contrastati da pianeti strani non sono distruttivi, anzi sono molto creativi, ci permettono di cambiare vita, di capire che quello che stavamo facendo prima non va più bene. E’ un po’ quello che è capitato a voi in famiglia e sul lavoro. Ecco perché avete già buone prospettive.

Scorpione Dovete pensare all’amore come ad una cosa molto positiva. Dopo una separazione molti di voi sarebbero proiettati a stare soli per stare bene, questo vale soprattutto per le donne del segno. Però è anche vero che l’amore è necessario nella vita di un segno d’acqua e una semplice amicizia occasionale non basta. In questo fine settimana cercate di incontrare persone che vi vogliono bene, di stare con gli amici.

Sagittario Questa è una giornata all’inizio un po’ lenta, rallentata ma poi migliora con una domenica impetuosa. Quando fate un lavoro che vi piace ve ne innamorate. Per voi l’amore è una cosa importante e non viene riferito solo ai rapporti di coppia o di fidanzamento. In questo sabato cercate di ascoltare anche il parere degli altri.

Capricorno Questo sabato sembra un po’ convulso ma alla fine si adatta benissimo alle vostre capacità. L’astrologo consiglia, nel caso in cui ci sia una piccola agitazione, di cercare di risolvere il problema in questo sabato e non domenica. Tra stasera e domenica, torna qualche momento di stress: ci sono piccole complicazioni che dovete cercare di superare soprattutto a livello fisico. Nel complesso è una giornata interessante.

Acquario In queste 48 ore del weekend potete finalmente riprendere quota. A volte vi fermate, pensate un po’ troppo alle cose ma nella vita bisogna essere anche un po’ più fatalisti. Da quanto Saturno è entrato nel vostro segno siete diventati più riflessivi, forse anche meno folli rispetto agli anni passati. Domenica l’amore sarà premiato.