Highsnob e Hu: “Sanremo rappresenta un allineamento degli astri”

“Non abbiamo niente da perdere e questa è una fortuna perchè la differenza la faremo sul palco. Sognavo Sanremo da bambina e questa è grande opportunità. Il consiglio che ci ha dato chi ha fatto Sanremo prima di noi è stato quello di non farci mangiare soltanto dall’ansia“, ha commentato Hu durante la conferenza stampa di presentazione del brano “Abbi cura di te” insieme a Mike, in arte Highsnob.

Ad aprire la conferenza è stata proprio Hu, perfettamente a suo agio davanti alla platea virtuale di giornalisti, che ha dichiarato: “Sanremo Big rappresenta un allineamento di tutti gli astri“. Lei nel 2020 ha già partecipato al Festival nella categoria “Giovani” con il brano “Occhi Niagara“, invece per Highsnob è la prima volta. La preparazione che entrambi stanno mettendo in atto si concentra principalemente sull’emotività: i due non avranno davanti soltanto la platea dell’Ariston, ma si esibiranno dinanzi a milioni di telespettatori che da casa faranno il tifo per i loro beniamini.

A differenza di Colapesce – DiMartino che l’anno scorso si presentarono in coppia a Sanremo , Highsnob e Hu non hanno un progetto comune. I loro percorsi si snoderanno in due album e due tour ben distinti, con la speranza, però, data la grande complicità tra i due, che in futuro le loro strade si rincongiungeranno nuovamente.

“Sanremo è un grande punto di partenza per segnare una nuova era personale“, ha commentato Highsnob che uscirà a breve con un nuovo album di inediti, e sul Festival ha raccontato: “Vediamo cosa succede, viviamocela. Adesso ci godiamo questo momento“.

“A Novembre Amadeus ci ha chiesto il testo del brano: è stata una cosa non da poco. Ha scelto con cura non solo i brani ma anche gli artisti da portare sul palco del Festival di Sanremo. Ci sarà un grande scambio senza tempo tra diverse generazioni. Far parte di questo cast è un onore immenso“, hanno raccontato i due.

Ancora non ci è noto sapere quale cover porteranno durante la quarta serata del Festival di Sanremo ma, durante la conferenza stampa, ho chiesto loro qual è stato il criterio di scelta del brano siccome i due artisti provengono da due mondi musicali apparentemente differenti: “La scelta del brano in realtà è stata unica, nel senso che, quando siamo andati a Sanremo il 15 dicembrem nel viaggio di ritorno abbiamo cantato un solo brano senza metterci d’accordo. In maniera istintiva abbiamo scelto quel brano siccome ci emozionava tantissimo. Poi, onestamente, abbiamo orbitato intorno ad una serie di brani per non escludere nulla. Non userò l’autotune, stiamo studiando sul cantato. Chi fa rap a Sanremo solitamente fa la strofa rappata, io canterò“, ha dichiarato Highsnob che lascia concludere Hu: “Fare una cover a Sanremo con l’orchestra è una grande occasione. Faremo qualcosa che ci faccia vivere appieno il palco uscendo completamente dalla nostra comfort zone. Abbiamo preso una macchina del tempo per fare questa canzone“, ha concluso la giovane artista.

Il brano “Abbi cura di te” è stato scritto a fine agosto 2020 ed è stato scelto da Amadeus tra oltre 700 candidature, una canzone che ha un messaggio molto forte, anzi, come citato dai due artisti, “è uno slogan di bene universale“.