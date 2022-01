Aka7even positivo al Covid “Sto bene, restate in guardia”

A due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, uno dei cantanti in gara ha annunciato di essere positivo al Covid-19. Si tratta di Aka7even, ex concorrente e finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Luca Marzano (questo il suo vero nome), lo ha comunicato sui social: “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia“.

Secondo il protocollo, Aka7even dovrà rimanere in isolamento fino al raggiungimento di un nuovo tampone molecolare negativo. Per il 21enne si tratta della sua prima volta sul palco dell’Ariston, in gara con il brano “Perfetta così“. Con l’aumento dei contagi, nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani, Amadeus ha dichiarato che chi è positivo o in quarantena non dovrà ritirarsi, ma potrà partecipare con un video delle proprie prove. Sarà obbligatorio indossare le FFP2 mentre artisti, conduttori e operatori si sottoporranno, come già accaduto l’anno scorso a tampone per evitare di essere positivi asintomatici.

Lo scorso anno era toccato ad Irama: un componente dello staff del cantante era risultato positivo al test e in tutte le serate era stato mandato in onda un video registrato della sua esibizione.