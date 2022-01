Iphone disabilitato, scopri come attivare la modalità di recupero

Iphone disabilitato? Quante volte ti sarà capitato di aver dimenticato la password d’ingresso al tuo cellulare. Se capita che inserisci troppe volte il tuo codice d’ingresso al cellulare, ti potrà comparire un avviso dove ti si informa che il tuo Iphone è stato disabilitato. Non andare in ansia e non farti prendere dal panico. A tutto c’è un rimedio. Scopriamo insieme come muoverti.

Modalità di recupero

La prima cosa da fare è di collegarti ad un computer per attivare la modalità di recupero dell’Iphone. La procedura eliminerà i tuoi dati, le impostazioni e il codice d’ingresso da te dimenticato. Il tutto ti permetterà di accedere nuovamente alla configurazione dell’Iphone disabilitato.

Backup

Una volta inizializzato il tuo cellulare potrai ripristinare i tuoi dati (video, contatti, foto ecc.) attraverso il Backup del tuo Iphone. Nel caso tu non abbia mai eseguito un backup del tuo dispositivo, puoi configurarlo ex novo come nuovo dispositivo andandoti a scaricare i dati che hai in ICloud.

Passaggio 1: collegati ad un Pc

Collegati ad un Pc con una versione aggiornata di Itunes.

Passaggio 2: scollega e spegni il tuo dispositivo

Dopo aver collegato il tuo Iphone al pc scollegalo e spegnilo.

Passaggio 3: attiva la modalità di recupero

Attiva la modalità di recupero dell’Iphone disabilitato tenendo premuto il tasto di ripristino appropriato che cambia a seconda del modello di iphone che avete a disposizione. Successivamente collegare immediatamente l’iPhone al pc tenendo premuto il tasto corretto finché non si attiva la modalità di recupero.



Iphone disabilitato ancora? Nel caso questi tentativi non siano andati a buon fine contattate l’assistenza Apple che vi sarà di enorme aiuto.