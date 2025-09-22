Recupero di beni persi o rubati: quando le nuove tecnologie fanno la differenza

di Redazione ZON

I tempi cambiano, ma le disattenzioni restano. Spesso complice la distrazione o la presenza di malintenzionati ci ritroviamo a dover cercare beni e oggetti smarriti in ogni dove.

Eppure oggi, più di ieri, abbiamo a disposizione tantissimi strumenti che ci consentono di tracciare anche in tempi brevi ciò che abbiamo perso o ci è stato sottratto intenzionalmente.

Ed ecco che sono state inventate soluzioni come piattaforme che permettono di pubblicare foto e dettagli dei beni smarriti, con riferimento al luogo e alla data dell’ultimo avvistamento. Si decide anche se offrire una ricompensa a chi, una volta ritrovato l’oggetto, s’impegna nella restituzione.

Ci sono poi piccoli dispositivi che fungono da localizzatori. Possono essere attaccati agli oggetti ai quali teniamo di più, in modo da avere sempre l’opportunità di sapere dove si trovano.

Ai tracker specifici per Android e iOS, si aggiungono altri servizi, come quello firmato Google “Find my device”. Per i pochi che ancora non lo conoscessero, il sistema oltre a supportarci nel ritrovamento dello smartphone o pc smarrito, ci consente anche di bloccarlo per evitare il furto o l’utilizzo di nostri dati sensibili.

Lo stesso approccio è efficace anche per i veicoli. In caso di furto, dispositivi satellitari e app consentono di localizzare l’auto in tempo reale, con la posizione segnalata con precisione su una mappa.

Quando invece non si dispone di sistemi di tracciamento, entrano in gioco metodo e documentazione. È essenziale redigere una descrizione il più accurata possibile, annotare eventuali segni distintivi e conservare numeri di serie dei beni in questione.

Nel caso delle auto, conoscere il numero di telaio è decisivo: si tratta di un identificativo univoco, inciso direttamente sul veicolo tramite punzonatrici a micropercussione o marcatori laser, che non lascia spazio a dubbi sulla legittima proprietà e facilita qualsiasi verifica.

È chiaro che, a latere di tutti questi consigli, ci sono altri piccoli accorgimenti pratici che possono essere utili, come applicare a zaini, borse e smartphone gadget vistosi, che li rendono riconoscibili sia quando li abbiamo semplicemente spostati e dimenticati, sia qualora fossero finiti in mani sbagliate.

Insomma, la regola d’oro resta una: prevenire è meglio che curare.